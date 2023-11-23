В Индии обнаружили мертвым русского актёра Максима Белецкого

Тела 37-летнего артиста и его подруги были найдены в горячем источнике.Местная полиция исключила версию о двойном убийстве Максима Белецкого и его подруги, так как рядом с умершими лежали аккуратно сложенные документы, мобильные телефоны и предсмертные записки, с просьбой переслать их вещи в Россию через посольство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии