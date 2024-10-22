Шесть трамвайных маршрутов на полдня изменят трассу движения в Челябинске

Из-за работ в центре Челябинска изменят маршрут шесть трамваев. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», ограничения связаны с продолжающимися работами по асфальтировке узла «Теплотехнический институт».
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