Шесть трамвайных маршрутов на полдня изменят трассу движения в Челябинске

Из-за работ в центре Челябинска изменят маршрут шесть трамваев. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», ограничения связаны с продолжающимися работами по асфальтировке узла «Теплотехнический институт».