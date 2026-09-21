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Си Цзиньпин отправится в США с государственным визитом

Си Цзиньпин отправится в США с государственным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин отправится в США с государственным визитом с 23 по 25 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая.

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