РЖД отправили ПНД в будущее. ПГК переходит из рук в руки. Цистерны укатились в дефицит. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе был перенос вступления в силу новых ПНД на конец года, рост выпуска грузовых вагонов российскими предприятиями и увеличение контейнерных перевозок по сети РЖД.
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