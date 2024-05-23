В РФ предложили разрешить тратить маткапитал на путевки в детские лагеря

В Думе предложили разрешить тратить материнский капитал на путевки в детские лагеря. По мнению авторов идеи, возможность ежегодного отдыха в санаториях и лагерях за счёт средств мат-капитала «может значительно улучшить здоровье ребенка».
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