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Закон и Порядок

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«С 12 до 90 лет» – во Львове предлагают погнать в бой «всех, кто может поднять автомат»

«С 12 до 90 лет» – во Львове предлагают погнать в бой «всех, кто может поднять автомат»

Политнавигатор Украинцы должны быть готовы в случае необходимости погнать в бой 14-летних детей и 90-летних стариков.

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