Налоговые поступления в российскую бюджетную систему с 2020 по 2025 годы выросли в два раза, до 45,4 трлн рублей, подсчитали в АКРА. Основной объём на...

Налоговые поступления в российскую бюджетную систему с 2020 по 2025 годы выросли в два раза, до 45,4 трлн рублей, подсчитали в АКРА.
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