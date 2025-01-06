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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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США выиграли МЧМ второй год подряд, одолев в финале Финляндию в овертайме

Молодежная сборная США одолела Финляндию (4:3 ОТ) в финале МЧМ-2025. Таким образом, американцы выиграли молодежный чемпионат мира второй год подряд.

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