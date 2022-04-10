Сено против соломы: Или почему лучше использовать на огороде именно солому

Одним из садовых «ингредиентов», которые я использую в своих приподнятых грядках, является солома. Я начал с того, что использовал его в качестве зимней мульчи для своих луковиц чеснока, посаженных осенью.
Популярные статьи
- Сделала декоративное освещение дачного участка сама. Без помощи мужа и строительных бригад
- Кормим рассаду хреном и петрушкой: калийная подкормка и эффективный способ защиты растений от болезней и вредителей
- Как быстро очистить руки от грязи после работ в огороде и саду: самые эффективные и доступные способы
Свежие комментарии