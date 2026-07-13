📹❗️Аппарат DJI EV50 представляет собой серийный eVTOL с конфигурацией из восьми вертикальных и трёх маршевых винтов, способный нести полезную нагрузку до 50 кг в герметичном отсеке объёмом 270 литров.
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📹❗️Аппарат DJI EV50 представляет собой серийный eVTOL с конфигурацией из восьми вертикальных и трёх маршевых винтов, способный нести полезную нагрузку до 50 кг в герметичном отсеке объёмом 270 литров.