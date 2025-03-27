Шаймиев: Парламент Татарстана доказал готовность отвечать на вызовы времени

Фото: пресс-служба Госсовета РТ Государственный Советник Республики Татарстан, первый Президент Республики Татарстан, Председатель Верховного Совета Татарстана с апреля 1990 по июнь 1991 года Минтимер Шаймиев поздравил Государственный Совет РТ с тридцатилетием деятельности.
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