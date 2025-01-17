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Петербургский дневник

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Глава СК РФ Бастрыкин запросил доклад о проверке нарушения жилищных прав в Петербурге

Глава СК РФ Бастрыкин запросил доклад о проверке нарушения жилищных прав в Петербурге

Следственные органы начали проверку Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о проверке фактов нарушения жилищных прав граждан в Санкт-Петербурге.

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