Глава СК РФ Бастрыкин запросил доклад о проверке нарушения жилищных прав в Петербурге

Следственные органы начали проверку Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о проверке фактов нарушения жилищных прав граждан в Санкт-Петербурге.
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