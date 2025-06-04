Необычные цветы украсят арку южного входа на ВДНХ

В орнамент вплетут агератум Гаустона сорта «блу данюб», кохию и алиссум морской. Дополнят композицию элементы вербены буэнос-айресской сорта «финесс» с фиолетовыми соцветиями, ирезине с ярко-малиновыми листьями и белые бегонии.
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