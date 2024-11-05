Звезда «Дома-2» Саша Артемова решила развестись через 4 дня после свадьбы

1 ноября Саша Артемова сочеталась браком с предпринимателем Николаем Субачевым. В течение нескольких дней звезда проекта «Дома-2» делилась своим счастьем с новым супругом, однако поздней ночью неожиданно объявила о желании развестись.
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