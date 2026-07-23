Бастрыкин: ущерб от действий ВСУ в регионах России превысил триллион рублей

АНГЕЛ АНГЕЛ

А почему политики, чиновники с бизнесменами и т.д. не компенсируют весь этот ущерб, не за счет простого народа, а за свой счет вместе с гарантом конституции. Где полная конфискация имущества у коррупционеров с родственниками аффилированными с ними лицами? Куда уходят средства весь конфискат?Если власть неспособна выполнять свои обязанности, то пусть все и компенсирует. Где обещанный порядок с межэтническими ОПГ, диаспорами? Всем чиновникам и политикам выплачивать не более прожиточного минимума всех выплат с учетом льгот, привилегий и т.д. Не умеют работать, правильную проводить кадровую политику и т.д. сидите, как простой народ на прожиточном минимуме. Зажрались дармоеды...