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Бастрыкин: ущерб от действий ВСУ в регионах России превысил триллион рублей

Бастрыкин: ущерб от действий ВСУ в регионах России превысил триллион рублей

Украинские вооруженные силы своими действиями в Донбассе и других регионах страны нанесли ущерб свыше одного триллиона рублей.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А почему политики, чиновники с бизнесменами и т.д. не компенсируют весь этот ущерб, не за счет простого народа, а за свой счет вместе с гарантом конституции. Где полная конфискация имущества у коррупционеров с родственниками аффилированными с ними лицами? Куда уходят  средства весь конфискат?Если власть неспособна выполнять свои обязанности, то пусть все и компенсирует. Где обещанный порядок с межэтническими ОПГ, диаспорами? Всем чиновникам и политикам выплачивать не более прожиточного минимума всех выплат с учетом льгот, привилегий и т.д. Не умеют работать, правильную проводить кадровую политику и т.д. сидите, как простой народ на прожиточном минимуме. Зажрались дармоеды...
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