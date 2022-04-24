Мбаппе о будущем: «Ничего не изменилось. Сейчас мне нечего сказать»

Килиан Мбаппе не стал отвечать на вопрос о своем будущем. «Ничего не изменилось. Сейчас мне нечего сказать», – ответил нападающий «ПСЖ» после матча 34-го тура Лиги 1 против «Ланса» (1:1).

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