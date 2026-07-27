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В постсоветской стране запретили носить хиджабы

В постсоветской стране запретили носить хиджабы

Власти Таджикистана ввели законодательный запрет на ношение хиджабов, бород и арабской одежды. Такие виды одежды и атрибуты внешнего вида признали «не соответствующими национальным традициям» страны, передает издание Nuz.

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Леонид
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