В постсоветской стране запретили носить хиджабы

Власти Таджикистана ввели законодательный запрет на ношение хиджабов, бород и арабской одежды. Такие виды одежды и атрибуты внешнего вида признали «не соответствующими национальным традициям» страны, передает издание Nuz.
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