Washigton Post убрала с главной страницы вкладку о конфликте на Украине

Газета The Washington Post убрала с главной страницы сайта вкладку, посвященную украинскому кризису.19 декабря тема еще находилась между рубриками «Мнения» и «Стиль», о чем свидетельствуют данные веб-архива.
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