Bloomberg: сотрудничество Трампа с Путиным по Украине омрачит будущее НАТО

Североатлантический альянс, а также систему безопасности Запада ждёт мрачное будущее, если избранный президент США Дональд Трамп будет сотрудничать с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках урегулирования кризиса на Украине.
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