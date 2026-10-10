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ГТРК Татарстан

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Родник «Матов Ключ» в Шереметьевке благоустраивают на средства самообложения: появятся брусчатка, освещение и зоны отдыха

В селе Шереметьевка стартовали работы по благоустройству родника «Матов Ключ» — популярного природного объекта у местных жителей.

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