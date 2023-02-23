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Алексей Заварухин об 1:7 от ЦСКА: «Спартак» не имеет права так играть. Есть еще один матч, надежда умирает последней»

И.о. главного тренера «Спартака» подвел итоги матча с ЦСКА (1:7). «Мы не имеем права так играть. В таких играх, которые решают исход сезона, к тому же дерби – не получилась у нас игра сегодня от слова «совсем».

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