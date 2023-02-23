Алексей Заварухин об 1:7 от ЦСКА: «Спартак» не имеет права так играть. Есть еще один матч, надежда умирает последней»

И.о. главного тренера «Спартака» подвел итоги матча с ЦСКА (1:7). «Мы не имеем права так играть. В таких играх, которые решают исход сезона, к тому же дерби – не получилась у нас игра сегодня от слова «совсем».
Популярные статьи
- Betonline подсчитал, какой штат – за Леброна Джеймса, а какой – за Майкла Джордана
- Игрок «Шинника» Семейкин о драке с «Минаем»: «Начальника команды заставляли петь гимн Украины. И мы, и они получили. Думаю, Евсеев гордится нами – он за Россию»
- Куат Хамитов бросил вызов Артему Тарасову: «Отшлепаю тебя даже в боксерском ринге»
Свежие комментарии