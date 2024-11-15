Чиновник администрации Переславля-Залесского арестован по делу о взятках

Чиновник, занимающий одну из руководящих должностей администрации города Переславль-Залесский Ярославской области, стал фигурантом дела о получении взятки, сообщает Telegram-канал регионального следственного управления СКР.
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