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Царьград

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Алсу подтвердила: дружба в шоу-бизнесе возможна благодаря искренности

Алсу подтвердила: дружба в шоу-бизнесе возможна благодаря искренности

Певица Алсу поделилась с корреспондентом НСН, что дружба среди артистов возможна. Она привела в пример тесные отношения с коллегой Евой Власовой, отметив, что искренность и отсутствие зависти становятся основой для таких союзов.

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