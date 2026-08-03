Алсу подтвердила: дружба в шоу-бизнесе возможна благодаря искренности

Певица Алсу поделилась с корреспондентом НСН, что дружба среди артистов возможна. Она привела в пример тесные отношения с коллегой Евой Власовой, отметив, что искренность и отсутствие зависти становятся основой для таких союзов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии