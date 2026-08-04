Бандеру и Шухевича признали в России пособниками нацистов

Тверской суд Москвы признал пособниками нацистской Германии в военных преступлениях Степана Бандеру, Романа Шухевича, а также Организацию украинских националистов и Украинскую повстанческую армию (запрещенные в России террористические организации).
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