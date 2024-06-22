Рауль Рианчо: сборная Испании еще не раскрыла свой потенциал на Евро

Сборная Испании еще не до конца раскрыла свой потенциал на чемпионате Европы, считает бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо.
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