Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Индекс S&P 500 демонстрирует лучшие результаты в год выборов, начиная с 1976 года

Индекс S&P 500 демонстрирует лучшие результаты в год выборов, начиная с 1976 года

Согласно данным Dow Jones Market Data, индекс S&P 500 демонстрирует в январе-июне лучшие результаты в год выборов, начиная с 1976 года, а также второй лучший результат в год выборов за всю историю США, пишет издание MarketWatch.

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