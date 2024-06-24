Индекс S&P 500 демонстрирует лучшие результаты в год выборов, начиная с 1976 года

Согласно данным Dow Jones Market Data, индекс S&P 500 демонстрирует в январе-июне лучшие результаты в год выборов, начиная с 1976 года, а также второй лучший результат в год выборов за всю историю США, пишет издание MarketWatch.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)