Преступность в Испании в I полугодии выросла

В первом полугодии уровень преступности в Испании увеличился на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув примерно 1,22 миллиона уголовных преступлений, по данным, опубликованным министерством внутренних дел королевства .
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