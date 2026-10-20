Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затронул несколько вопросов международной повестки: условия переговоров с украинской стороной, подготовку контактов Владимира Путина с американскими представителями, необходимость возобновления диалога по стратегической стабильности и ситуацию в Арктике.