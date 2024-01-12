«Десятки тысяч»: генерал США хочет загнать на фронт всех украинцев

Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и уехавших граждан, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу ProUA.
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