Зеленский не может отчитаться за $100 млрд помощи от США - Медведчук

ИМ

Ильдус Мамлеев

Так в чем проблема все деньги Зе на Западе, арестоавывайте его счета и всю недвижимость и всей его родни. Таких там очень много, хоть что то вернут, а клоун он что клоун и есть. Пусть нищим остаётся!