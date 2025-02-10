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Царьград

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Зеленский не может отчитаться за $100 млрд помощи от США - Медведчук

Зеленский не может отчитаться за $100 млрд помощи от США - Медведчук

Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский подписал себе приговор, признавшись в пропаже $100 млрд американской помощи.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Так в чем проблема все деньги Зе на Западе, арестоавывайте его счета и всю недвижимость и всей его родни. Таких там очень много, хоть что то вернут, а клоун он что клоун и есть. Пусть нищим остаётся!
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