Какие народные и церковные праздники отмечают 13 апреля, запреты дня Даниил Архаров13 апреля, когда отмечаются народный и церковный праздники, важно помнить, какие действия следует предпринимать, а каких лучше воздержаться, чтобы избежать несчастья.