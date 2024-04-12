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Какие народные и церковные праздники отмечают 13 апреля, запреты дня

Какие народные и церковные праздники отмечают 13 апреля, запреты дня

Какие народные и церковные праздники отмечают 13 апреля, запреты дня Даниил Архаров13 апреля, когда отмечаются народный и церковный праздники, важно помнить, какие действия следует предпринимать, а каких лучше воздержаться, чтобы избежать несчастья.

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