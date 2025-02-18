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Челябинский спецназ накрыл два подпольных казино

Челябинский спецназ накрыл два подпольных казино

Нелегальный бизнес вела преступная группа из семи женщин.В Челябинске сотрудники управления экономической безопасности провели успешную операцию, в ходе которой были закрыты два нелегальных игорных заведения.

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