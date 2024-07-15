Раскрыта еще одна цель стрелявшего в Трампа

Политика как она есть

Томас Крукс, подозреваемый в стрельбе на митинге бывшего президента США Дональда Трампа, перед выстрелами в толпу целился в полицейского на крыше, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на шерифа округа Батлер Майкла Слупа.