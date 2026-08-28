Посол РФ Николай Корчунов рассказал о "добрых словах напутствия" короля Харальда

Король Норвегии Харальд V, скончавшийся 28 августа на 90-м году жизни, пользовался большим уважением у жителей королевства, а еще произнес в 2024 году "добрые слова напутствия" прибывшему тогда в Осло новому главе российской дипмиссии.
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