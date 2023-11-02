Экс-премьер Италии пришёл в шок, узнав о разговоре русских пранкеров с премьером Мелони: "Провал"

Джузеппе Конте назвал разговор Джорджи Мелони с Вованом и Лексусом "провалом планетарного масштаба"Русские пранкеры Вован и Лексус сообщили, что провели телефонный разговор с главой правительства Италии Джорджи Мелони, представив себя африканским чиновником.
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