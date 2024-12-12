В Госдуму внесли проект о праве депутатов просить президента снять главу ЦБ

Фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий предоставление депутатам права обращаться к президенту страны с предложением о досрочном освобождении от должности председателя Банка РФ.
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