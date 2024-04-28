В Ленобласти растет число ДТП с участием диких животных

Водителей просят быть внимательными В Ленинградской области в начале мая традиционно растет количество дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, сообщает пресс-служба Охотнадзора 47 региона.
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