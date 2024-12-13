📌⚡️Детали утреннего удара ВКС России по энергообъектам противника: - В ходе массированного ракетно-авиационного удара по энергообъектам Украины были применены порядка 120 СКР Х-101.
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📌⚡️Детали утреннего удара ВКС России по энергообъектам противника: - В ходе массированного ракетно-авиационного удара по энергообъектам Украины были применены порядка 120 СКР Х-101.