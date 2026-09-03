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Смартфон без чехла за год покрылся царапинами: эксперимент журналиста

Смартфон без чехла за год покрылся царапинами: эксперимент журналиста

Журналист издания ZDNet провел необычный эксперимент: целый год пользовался смартфоном iPhone 17 Pro без чехла и защитного стекла.

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