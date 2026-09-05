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ТОЛК

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Город – большая семья: как барнаульцы отмечают 296-летие краевой столицы. Трансляция

Город – большая семья: как барнаульцы отмечают 296-летие краевой столицы. Трансляция

Барнаул сегодня празднует свой очередной День рождения – краевой столице исполняется 296 лет! Редакция сетевого издания "Толк", как и всегда, ведет дневную онлайн-трансляцию с праздничных площадок.

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