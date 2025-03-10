Основные силы ВС РФ прорвались к штурмовикам, зашедшим в тыл ВСУ через газопровод

Российские подразделения не сбавляют темпов наступления в Курской области. Операция по освобождению русской земли от украинских оккупантов идет динамично, сообщения о новых освобожденных хуторах и селах поступают несколько раз в день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии