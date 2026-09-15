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Царьград

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Волков готовится к бою с Ганом за титул UFC в тяжёлом весе

Волков готовится к бою с Ганом за титул UFC в тяжёлом весе

Менеджер русского бойца Александра Волкова сообщил, что из-за отказа Тома Аспинэлла от титула, его подопечный может встретиться с Сирилом Ганом за вакантный пояс в тяжёлом весе.

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