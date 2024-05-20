Сектовед Дворкин: у попавшего в секту человека резко меняется характер

У попавшего в секту человека резко меняется характер, а в некоторых ситуациях он начинает вести себя странно и даже иррационально, рассказал исследователь современного сектантства, доктор философии, профессор ПСТГУ Александр Дворкин.
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