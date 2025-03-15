Противник Горбачева в Верховном Совете СССР назвал два его главных провала

Экономист Зломанов назвал одним из провалов Горбачева вывод войск из Германии Среди всех неудач правления последнего лидера СССР Михаила Горбачева можно выделить два главных провала, одним из которых стала вырубка виноградников в рамках антиалкогольной кампании, а другим — вывод советских войск из Германии.
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