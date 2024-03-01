Лучшие роли Бенедикта Камбербэтча

Британский актёр театра, кино и телевидения Бенедикт Камбербэтч (Benedict Cumberbatch) наиболее всего известен в роли Шерлока Холмса в успешном сериале BBC «Шерлок», однако, за свою карьеру он сыграл множество интересных ролей, и наша подборка фотографий поможет вам освежить их в памяти.