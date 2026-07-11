Apple обвиняет OpenAI в краже коммерческой тайны: иск на $6,5 млрд и разрыв партнёрства

САН-ФРАНЦИСКО (ИА Реалист). 10 июля Apple подала иск в федеральный суд Северного округа Калифорнии против OpenAI, двух бывших сотрудников и компании io Products, обвинив их в «скоординированной модели противоправных действий на институциональном уровне» по хищению коммерческой тайны.