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Царьград

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Стриптизёрша станцевала у шеста на похоронах владельцев клуба в Амстердаме

Стриптизёрша станцевала у шеста на похоронах владельцев клуба в Амстердаме

По словам организатора церемонии, девушка исполнила номер, вложив в танец искренние эмоции.В Амстердаме прошла необычная церемония прощания с супругами, прежде управлявшими известным ночным заведением в квартале красных фонарей, сообщает издание Need To Know.

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