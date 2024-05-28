Железные дороги рубят СУГ, на котором сидят. Производителям сжиженного газа не хватает цистерн для перевозки по сети РЖД

Как и предполагали ранее представители нефтегазовых компаний «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», «Татнефть» и «НОВАТЭК», и о чём мы рассказывали в ПРЕДЫДУЩЕМ ТЕКСТЕ, дефицит вагонов-цистерн для сжиженных углеводородных газов (СУГ) и нефтепродуктов сказался на перевозке.