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Свыше 11 тысяч мишенных установок будут подготовлены к новому периоду обучения на полигонах Восточного военного округа

Свыше 11 тысяч мишенных установок будут подготовлены к новому периоду обучения на полигонах Восточного военного округа

Экипажами боевых машин и ремонтными подразделениями проводятся работы по переводу вооружения и военной техники на режим зимней эксплуатации.

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