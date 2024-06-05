"Страна.ua": на Украине могут ввести вознаграждение за доносы на уклонистов

Законопроект о военной полиции, внесенный на рассмотрение Верховной рады Украины, предполагает введение денежного вознаграждения для тех, кто будет доносить на уклоняющихся от службы в армии и дезертиров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии