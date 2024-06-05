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"Страна.ua": на Украине могут ввести вознаграждение за доносы на уклонистов

"Страна.ua": на Украине могут ввести вознаграждение за доносы на уклонистов

Законопроект о военной полиции, внесенный на рассмотрение Верховной рады Украины, предполагает введение денежного вознаграждения для тех, кто будет доносить на уклоняющихся от службы в армии и дезертиров.

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